Напередодні Європейське агентство лікарських засобів (EMA) дозволило застосування вакцини виробництва BioNTech/Pfizer для дітей цього віку.

У Румунії почали робити щеплення від коронавірусу вакциною BioNTech/Pfizer дітям віком від 12 до 15 років.

У столиці країни Бухаресті в одному з міських парків сьогодні розмістили дві мобільні вакцинальні станції, співробітники яких вже почали вакцинувати охочих, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на румунський новинний портал Hotnews.ro.

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Вакцинація проводиться тільки після того, як батьки підпишуть документ про згоду на щеплення.

Напередодні Європейське агентство лікарських засобів (EMA) дозволило застосування вакцини виробництва BioNTech/Pfizer для дітей цього віку, проте офіційна згода Єврокомісії наразі відсутня.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Раніше повідомлялося, що у Німеччині планують надати можливість з 7 червня робити щеплення від коронавірусу і підліткам віком від 12 років.

А от інфекціоніст з Кривого Рогу з 40-річним стажем Світлана Куніцина переконана, що ні одна з існуючих вакцин проти коронавірусу не призначена для вакцинації дітей.

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Автор: Вікторія Токарєва