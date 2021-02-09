У Танзанії стався спалах невідомої хвороби, її жертвами стали вже 15 осіб.
Як пише Гордон, про це поінформувало турецьке державне агентство "Анадолу" з посиланням на представника МОЗ Танзанії.
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До лікарень потрапили понад 50 пацієнтів у місті Мбея на південному заході країни. У них спостерігається запаморочення, нудота і блювота з домішкою крові.
Попередні дослідження показують, що більшість пацієнтів-чоловіки, які раніше перенесли виразку шлунка або захворювання печінки.
Глава МОЗ Танзанії Дорот Гваджима повідомив, що в регіон відправлена група експертів.
Поки що дане захворювання широко не поширене, запевнила головний лікар округу Чунья області Мбея Феліста Кісанду, пише Главред з посиланням на Africa Feeds.
"Спалах стався лише в одному адміністративному окрузі, де люди блювали кров'ю – і вони вмирали, якщо пізно потрапляли до лікарні", – уточнила головлікар.
За її словами, спочатку у пацієнтів діагностували виразку шлунка і захворювання печінки. Від невідомої інфекції страждають, в основному, чоловіки.
8 лютого Africa Feeds розповіло, що схожі симптоми спостерігалися у місцевих жителів ще в 2018 році. За даними видання, люди вмирають протягом декількох годин після блювоти кров'ю.
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