У жителів Танзанії, яких госпіталізували з поки не діагностованою хворобою, спостерігаються запаморочення і нудота.

У Танзанії стався спалах невідомої хвороби, її жертвами стали вже 15 осіб.

Як пише Гордон, про це поінформувало турецьке державне агентство "Анадолу" з посиланням на представника МОЗ Танзанії.

Читайте такожМешканка Танзанії успішно виносила доньку в черевній порожнині

До лікарень потрапили понад 50 пацієнтів у місті Мбея на південному заході країни. У них спостерігається запаморочення, нудота і блювота з домішкою крові.

Попередні дослідження показують, що більшість пацієнтів-чоловіки, які раніше перенесли виразку шлунка або захворювання печінки.

Глава МОЗ Танзанії Дорот Гваджима повідомив, що в регіон відправлена група експертів.

Поки що дане захворювання широко не поширене, запевнила головний лікар округу Чунья області Мбея Феліста Кісанду, пише Главред з посиланням на Africa Feeds.

"Спалах стався лише в одному адміністративному окрузі, де люди блювали кров'ю – і вони вмирали, якщо пізно потрапляли до лікарні", – уточнила головлікар.

За її словами, спочатку у пацієнтів діагностували виразку шлунка і захворювання печінки. Від невідомої інфекції страждають, в основному, чоловіки.

8 лютого Africa Feeds розповіло, що схожі симптоми спостерігалися у місцевих жителів ще в 2018 році. За даними видання, люди вмирають протягом декількох годин після блювоти кров'ю.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН