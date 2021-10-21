За останню добу влада Австрії зафіксувала понад 3700 нових випадків коронавірусної хвороби.

В Австрії з 1 листопада запроваджують нові карантинні правила, які передбачають, що усі працівники, які на робочому місці мають безпосередній контакт із клієнтами чи колегами, повинні бути повністю вакциновані, мати негативний результат тесту на коронавірус або довідку про одужання від COVID-19.

Про це повідомляє DW.

За словами міністра праці Австрії Мартіна Кохера, у разі порушення цих норм передбачений штраф у розмірі 500 євро для працівників та 3600 євро для роботодавців. Він сподівається, що штрафів вдасться уникнути, якщо невакциновані люди будуть працювати вдома або якщо роботодавці вживатимуть заходів для їхньої активнішої вакцинації.

Перехідний період до 14 листопада передбачає, що працівники, які не мають документа про вакцинацію, негативний результат тесту чи одужання, повинні будуть носити захисну маску типу FFP2.

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Нині в Австрії зростає число нових випадків зараження COVID-19. За останню добу влада зафіксувала понад 3700 нових випадків. При цьому повністю вакциновано в країні майже 62% населення.

Нагадаємо, радник глави Всесвітньої організації охорони здоров'я Брюс Айлвард заявив, що пандемія коронавірусу "цілком може тривати протягом значної частини 2022 року".

Автор: Денис Прядко