Між тим, експерти закликають країни не поспішати з вакцинацією дітей від коронавірусу.

В Італії почали щеплювати від коронавірусу підлітків у віці від 12 до 15 років. Щеплення роблять вакциною Pfizer/BioNTech.

В цілому на сьогоднішній день, за даними італійського міністерства охорони здоров'я, в країні введено понад 35 млн доз вакцини від коронавірусу. Таким чином, 12,4 млн італійців або майже 23% дорослого населення країни вважаються повністю щепленими від COVID-19.

"Ми все ще можемо прискорити нашу кампанію (вакцинації. - ред.), щоб пережити цей важкий сезон", - сказав міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца, вітаючи розширення програми вакцинації.

Тим часом, експерти у сфері охорони здоров'я закликають не поспішати з вакцинацією неповнолітніх від коронавірусу, передає ТСН з посиланням на The Guardian.

"Діти певною мірою передають COVID-19, однак самі рідко серйозно страждають від цього захворювання. Якщо ви запропонуєте їм вакцини, ви піддасте їх ризику через можливі побічні ефекти", - пояснює Адам Фінн з Брістольського університету.

Вакцина від коронавірусу для дітей

На сьогоднішній день вже два виробники вакцин від коронавірусу, зокрема Moderna та Pfizer/BioNTech, оголосили про успішні результати випробувань своїх препаратів на підлітках. Зараз розробники випробовують свої препарати на дітях від шести місяців до 11 років.

Американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів схвалило екстрене використання вакцини від Pfizer/BioNTech для підлітків. З 13 травня в США почали щепилювати людей цієї категорії.

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Автор: Ірина Погоріла