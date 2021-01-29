Вакцина від коронавірусу, розроблена компанією Johnson & Johnson з ефективністю 66% не допускає початок помірних і тяжких випадків захворювання на COVID-19. Про це свідчать дані глобальних клінічних випробувань вакцини.
Як пише Politico, у процесі брали участь 45 тисяч добровольців в різних куточках світу. У США вакцина показала ефективність на рівні 72%. Але в ПАР, де домінує більш заразний штам коронавірусу, показник впав до 57%.
Читайте такожУ ЄС схвалили вакцину від коронавірусу компанії AstraZenecaЗагалом, компанія повідомила, що щеплення запобігає початку тяжких випадків захворювання на 85%. І з часом захисний ефект лише посилюється. Також вакцина "забезпечує повний захист від госпіталізацій і смерті через COVID-19".
Новини про те, що вакцина Johnson & Johnson менш ефективна проти зі штамом коронавірусу під назвою B.1.351, який був виявлений в ПАР, з'явилися через кілька днів після заяв компаній Moderna і Pfizer. Вони визнали, що їхні розробки теж менш ефективні проти цього варіанту коронавірусу.
У Johnson & Johnson повідомили, що подадуть заявку на дозвіл на надзвичайне використання на початку лютого. А постачання щеплень розпочнеться, щойно з'явиться позитивне рішення щодо дозволу. Вакцина Johnson & Johnson має дає певну перевагу. Оскільки для появи захисту достатньо лише однієї дози, вона може дати можливість провести щеплення серед людей, які вагаються або живуть на периферії й майже не досяжні для медицини.
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