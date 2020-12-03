Перш за все, не варто називати тих, хто відмовляється вакцинуватися, дурнями, це лише зміцнить їхню впертість.

Вакцини від COVID-19 з ефективністю на рівні 95% можуть врятувати мільйони людей по всьому світу. Але створення таких препаратів - це лише перший крок. Тепер потрібно виготовити потрібну кількість доз якомога швидше, продумати всю логістику їхнього поширення. А ще потрібно переконати людей зробити щеплення від коронавірусу.

Читайте такожБританія першою схвалила вакцину від COVID-19 і готова почати робити щепленняІ, як свідчить історія вакцинації, це завдання не з легких, - пише на сторінках The Guardian експерт з поведінкового планування в консалтинговій компанії Behave Вілл Ханмер-Ллойд. Варто лише подивитися на скорочення кількості тих, хто зробив щеплення від кору, свинки і краснухи. Всі ці вакцини помилково звинуватили в тому, що вони нібито провокують аутизм.

Попри те, що вакцини від COVID-19 були визнані безпечними, нове опитування YouGov показало, що лише у Великій Британії 21% дорослого населення, швидше за все, не буде приймати їх. А ще 12% вагаються. Це означає, що третина населення країни не збираються вакцинуватися. Хоча причини такої позиції варіюються. Існує меншість, яка взагалі проти будь-яких щеплень. А більша група людей вагаються щодо вакцини від коронавірусу. Вони хочуть зачекати і подивитися, чи вона безпечна.

Цей опір вакцинації потенційно може посилитися з появою в мережі контенту, який буде нібито підтверджувати переконання таких людей. Крім того, алгоритмам у соціальних мережах вдається змушувати людей твердо наполягати на своїх переконаннях, навіть якщо вони помилкові. Саме тому потрібно провести певну підготовку, щоб переконатися, що максимальна кількість людей зроблять щеплення. Поведінкові науки можуть дати підказки, що саме варто зробити.

Читайте такожАмериканська вакцина на 100% не допускає важкої форми COVID-19Перш за все, потрібно розібратися з групою тих, хто взагалі проти будь-яких щеплень. І зробити це потрібно правильно.

"Інстинктивно багато з нас захочуть сказати таким людям, що вони помиляються. Але це не правильний спосіб. Потрібно уникати прямої конфронтації з ворогами вакцин і не називати їх божевільними чи дурними. Це людський інстинкт: якщо наші найбільші переконання напряму ставлять під сумнів, ми починаємо в них вірити ще впертіше. Це називається зворотним ефектом", - пояснює автор.

Він додає, що в людській природі є інший захисний механізм, який змушує активно шукати інформацію-підтвердження своєї правоти. В таких випадках на людей тиснуть надто сильно і вони почуваються осудженими. Тож вони будуть шукати причини, щоб уникнути щеплення.

Автор радить всім скористатися знанням про зворотний ефект, а не лише тим, хто буде безпосередньо працювати над втіленням програми вакцинації.

"Не варто писати в соціальних мережах про те, які "ідіоти" ті, хто не приймає вакцину. Це не допоможе. Також не повинно бути публічних сигналів про зневагу урядових міністерств до поглядів, націлених проти вакцинації. Це означає, що лікарі повинні зайняти підхід незасудження до пацієнтів, які не впевнені, чи варто робити щеплення", - йдеться в статті.

Читайте такожHandelsblatt: Росія раптом хоче змішати свою вакцину від коронавірусу з ОксфордськоюЯкщо випала нагода поговорити з кимось, хто не впевнений щодо вакцин, потрібно спробувати проявити емпатію, активно слухати й зосередити увагу на перевагах щеплень. І замість того, щоб сперечатися з такими людьми, краще запропонувати місця, де вони змогли б знайти додаткову інформацію. Якщо люди відчувають, що до них ставляться з повагою й довірою, вони більш вірогідно будуть слухати. І якщо вони щось з'ясують самостійно, у них буде час опрацювати й прийняти це без відчуття оборони.

Існують також більш широкі поведінкові тактики, які уряд може використати, щоб покращити масштаби вакцинації. Зокрема, можна зробити так, щоб вона здавалася соціальною нормою. Це означає використовувати лексику, яка буде непрямо говорити, що всі роблять щеплення. Таким чином, це змусить людей почуватися так, ніби вони "вибиваються з потоку", а не беруть в ньому участь.

Читайте такожNature: Імунітет до коронавірусу може зберігатися більш ніж піврокуІ, нарешті, уряди повинні зробити так, щоб зробити щеплення було легко. В 1965 році студентам Єльського університету дали інформацію про те, що потрібно прийняти вакцину від правець. І після цього лише 3% з них виконали рекомендацію. Але коли студентам також дали чітку мапу й інструкції, як і де можна зробити щеплення, кількість тих, хто пройшов вакцинацію, зросла до 28%. Не варто недооцінювати важливість того, щоб дозволити людям прийти на укол в неробочий час. Крім того, варто надати чіткі вказівки й підтримку в транспортуванні. Не повинно бути жодних невизначеності. Все це важливіше, ніж прийнято вважати.

Вакцини від Pfizer і Moderna:

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

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Переклад: Лесь Димань