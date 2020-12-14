План, розроблений французьким урядом, вперше встановлює мету для пожертвувань вакцини в ЄС, що до сих пір розглядалося як можливість.

Євросоюз розглядає варіант пожертвування 5% отриманих вакцин проти COVID-19 бідним країнам, що може порушити схему поширення, очолювану Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Читайте такожВООЗ: жодна вакцина проти СOVID-19 у світі поки не пройшла остаточну реєстраціюЯк передає ЄвроПравда з посиланням на Reuters, план, розроблений французьким урядом, вперше встановлює мету для пожертвувань вакцини в ЄС, що до сих пір розглядалося як варіант тільки в тому випадку, якщо союз отримає надмірну кількість доз.

Однак цей крок може завдати удару по глобальній схемі закупівель, яку очолює ВООЗ, відому як COVAX, яка ставить перед собою мету доставити до кінця наступного року 2 млрд доз як мінімум 20% найбільш нужденним людям в будь-якій точці світу.

Згідно з французьким планом, який повинен бути узгоджений між 27 країнами ЄС, до 65 млрд доз вакцини COVID-19 у підсумку можуть бути передані ЄС бідним країнам.

У документі вказується, що це будуть 5% від 1,3 млрд доз, які ЄС отримав за шістьма угодами про попередню закупівлю, укладеними з Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca/Oxford, Sanofi/GSK і CureVac.

"Пожертвування вакцин з нашого портфеля ЄС для цих пріоритетних груп представляється в короткостроковій перспективі найбільш ефективним способом досягнення мети - зробити вакцину суспільним благом", - йдеться в документі.

Дотепер COVAX зіткнувся із труднощами у замовленні вакцин, оскільки більшість вакцин забронювали заможні країни, включаючи країни ЄС, які, незважаючи на фінансування ВООЗ, воліють не купувати через неї, оскільки не хочуть, щоб їхні поставки обмежували 20% населення.

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Автор: УНІАН