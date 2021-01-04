Якщо темпи вакцинації не пришвидшать, то на приборкання пандемії знадобиться майже 10 років.

Уряд США може запровадити введення певним категоріям громадян лише половини дози вакцини від коронавірусу компанії Moderna. Завдяки цьому вдасться вакцинувати удвічі більше людей.

Про це повідомив керівник програми Warp Speed ​​Монсеф Слауї, передає DW.

Передбачається введення половини дози препарату від Moderna особам віком від 18 до 55 років

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Слауї повідомив, що наразі ведуться переговори з Moderna і медичним регулятором США (FDA).

"І тому ми ведемо переговори з Moderna і FDA (американський медичний регулятор. - Ред.). Звичайно, у підсумку рішення буде за FDA", - наголосив він.

Додамо, що вакцина Moderna передбачає введення двох ін’єкцій з інтервалом у чотири тижні.

Зазначимо, що в межах ініціативи Operation Warp Speed, США планували ввести вакцину 20 мільйонам людей до кінця 2021 року. Однак, за даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, станом на 2 січня щеплення отримали лише близько 4,2 мільйона американців.

За даними Університету Джона Гопкінса, нині середній семиденний показник нових випадків коронавірусу в США сягає 205 093 осіб. Ця цифра зросла на 8% у порівнянні з попереднім тижнем, хоча тестування і звітність були непослідовними у період свят.

Нагадаємо, що згідно з аналізом NBC News, за нинішніх темпів вакцинації США знадобиться майже 10 років на те, щоби взяти контроль над пандемією COVID-19.

У США кампанія з масової вакцинації від COVID-19 стартувала 14 грудня. Відтоді в країні повідомили про декілька випадків алергічної реакції на щеплення розробкою компаній Pfizer та BioNTech, три із них відбулися на Алясці.

Так, одну із медпрацівниць регіональної лікарні Бартлетта (BRH) в місті Джуно госпіталізували за десять хвилин після щеплення "із ознаками анафілактичної реакції", зокрема "з посиленим серцебиттям, задишкою, а також шкірними висипаннями та почервонінням". Ще одного медпрацівника госпіталізували у Нью-Йорку.

Наприкінці грудня у США також зафіксували першу важку алергічну реакцію на вакцину Moderna.

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Автор: УНІАН