90-річна американка з Сіетла Френ Голдман під час сильного снігопаду пройшла 10 кілометрів, щоб отримати дозу вакцини від COVID-19.
Про це пише The Seattle Times.
"Я дзвонила, щоб записатися на вакцинацію скрізь, де можна, щоранку, кожен день і контролювала онлайн-запис ночами", - розповіла вона.
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В результаті їй вдалося домовитися з медиками про зустріч в неділю, о 9:10, проте в суботу почався сильний снігопад. Спочатку жінка зробила пробну прогулянку, пройшовши дві третини шляху. А в неділю вона взяла свої палиці для скандинавської ходьби і вийшла заздалегідь з дому.
"Це було нелегко. Дороги замерзли і вкрилися великою кількістю снігу", - сказала Френ.
Вона дісталася до лікарні із запізненням всього в п'ять хвилин. Заради вакцини вона пройшла десять кілометрів.
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