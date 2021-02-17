Спочатку жінка зробила пробну прогулянку, пройшовши дві третини шляху.

90-річна американка з Сіетла Френ Голдман під час сильного снігопаду пройшла 10 кілометрів, щоб отримати дозу вакцини від COVID-19.

Про це пише The Seattle Times.

"Я дзвонила, щоб записатися на вакцинацію скрізь, де можна, щоранку, кожен день і контролювала онлайн-запис ночами", - розповіла вона.

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В результаті їй вдалося домовитися з медиками про зустріч в неділю, о 9:10, проте в суботу почався сильний снігопад. Спочатку жінка зробила пробну прогулянку, пройшовши дві третини шляху. А в неділю вона взяла свої палиці для скандинавської ходьби і вийшла заздалегідь з дому.

"Це було нелегко. Дороги замерзли і вкрилися великою кількістю снігу", - сказала Френ.

Вона дісталася до лікарні із запізненням всього в п'ять хвилин. Заради вакцини вона пройшла десять кілометрів.

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Автор: УНІАН