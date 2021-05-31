Всередині країни вважають, що шансів ухвалити відповідний закон немає.

Уряд Великобританії відмовиться від ідеї вимагати так звані паспорти вакцинації у відвідувачів масових заходів на території країни.

Як очікувалося, документи стануть обов'язковими для участі у футбольних матчах, концертах, фестивалях та ділових конференціях.

За даними виданняThe Daily Telegraph, офіційні особи, які розглядають питання щодо застосування "сертифікатів вакцинації" всередині країни, вважають, що шансів ухвалити відповідний закон немає. Зокрема, співрозмовник видання назвав законопроект "мертвим", передает interfax.

Зазначається, що критики цієї ініціативи вважають неетичним змушувати людей пред'являти докази свого медичного статусу на громадських заходах.

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Використання "COVID-паспортів" схвалили для поїздок за кордон, оскільки деякі країни вимагають їх для в'їзду, але питання про використання подібних документів у Великій Британії виявилося більш гострим.

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Автор: Ірина Погоріла