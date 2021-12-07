Вчені зазначили, що дані цього дослідження будуть особливо цікаві для країн з низьким і середнім рівнем доходів, де все ще роблять перші дві дози щеплень.

Масштабне дослідження, проведене у Великобританії, показало, що вакцини проти COVID-19 можуть давати кращий імунний захист, якщо людям вводити першу дозу AstraZeneca або Pfizer-BioNTech, а потім Moderna.

Другу дозу потрібно ввести приблизно через дев’ять тижнів, повідомляє радіо Свобода з посиланням на Reuters.

"Ми виявили справді хорошу імунну відповідь у всьому... фактично, вищу, ніж поріг, встановлений двома дозами вакцини Oxford-AstraZeneca", – заявив Метью Снейп, професор з Оксфорда, який займався дослідженням.

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За його словами, результати можуть бути позитивним знаком для бідних країн, яким може доводитися поєднувати різні вакцини між першим і другим щепленням, якщо запаси одного типу вичерпаються.

"Я думаю, що дані цього дослідження будуть особливо цікаві та цінні для країн з низьким і середнім рівнем доходів, де все ще роблять перші дві дози щеплень", – сказав Снейп.

"Ми показуємо... вам не потрібно суворо використовувати одну і ту ж вакцину для другої дози... і що якщо програма буде виконуватися швидше за допомогою кількох вакцин, то це нормально застосовувати", – додав він.

Згідно з дослідженням Оксфордського університету, яке було опубліковане в медичному журналі Lancet, жодних проблем із безпекою такого застосування вакцин не було.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ірина Погоріла