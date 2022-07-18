Не треба вестися на панічну "дичину" й втрачати позитив, вважає експерт.

Військовий психолог Андрій Козінчук розповів, як не з'їхати з глузду від паніки та суму. Повномасштабна війна, яку РФ розв'язала в Україні 24 лютого, приносить немало болю й горя. Саме тому важливо зберігати голову "холодною" та рятуватися від стресу.

Про цікаві поради Козінчук розповів під час розмови з журналістами ТСН.

Психолог зазначив, що під час стресу людина може діяти за трьома сценаріями. Можна повністю зануритися у тугу, читати погані новини та зневіритися у майбутньому. Можна втекти від реальності та оточити себе удаваним позитивом й намагатися не помічати усе погане. А можна обрати дійсно адекватну модель поведінки й не впадати у крайнощі.

За словами Козінчука, не потрібно повністю занурюватися у погане або зациклюватися лише на позитиві. Важливо зберігати емоційну рівновагу та функціональність. Ситуація не зміниться від сліз або сміху, проте кожна людина може допомогти собі й оточуючим, якщо буде робити корисні речі.

"Збережіть себе і збережіть свою функціональність. Патріотичність і любов до країни має бути в справах, в професіоналізмі. Давайте не плутати нас з руснею, які тільки на словах і лозунгах. А ми все-таки робимо кльову справу, погодьтеся", - зазначив Козінчук.

Важливо не шукати погані чи добрі новини, важливо робити щось нове самому. Людина може зайнятися хатніми справами, відремонтувати табуретку. І це вже буде корисно як для самої людини, яка відволічеться та відчує себе потрібною, так і для оточуючих, які побачать позитивні покращення у повсякденному житті.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що психотерапевт дав 5 порад, які допоможуть людині пережити важку втрату.

Вас також можуть зацікавити новини: