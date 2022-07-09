Навіть після найбільших страждань люди здатні далі жити, сміятися, радіти, народжувати дітей.

Відомий психотерапевт Олег Чабан дав 5 порад, які допоможуть людям пережити важкі втрати - роботи, житла або смерті близьких людей.

З 24 лютого, дня початку повномасштабного вторгення Росії до України, кожен з українців що-небудь втратив ‒ роботу, будинок, або, найстрашніше, близьких людей. Відомий психотерапевт Олег Чабан розповів у коментарі "Сніданку з 1+1", що потрібно робити, щоб пережити такі втрати.

Втрата насправді закладена в програмі нашого життя, тому що ми завжди щось втрачаємо, починаючи з дитинства. Але те, що відбувається зараз - це дуже великі втрати. Тому зруйноване майно - це втрата. Смерть близьких - це втрата, яка вважається найсильнішою стресовою ситуацією в житті людини, стверджує Чабан.

Фахівець каже, що не потрібно забувати ‒ людська біологія, людська генетична програма спрямована на продовження життя. І навіть після найбільших страждань люди здатні далі жити, сміятися, радіти, народжувати дітей.

Чабан виділив 5 методів, за допомогою яких можна переживати втрати або допомагати це робити іншим:

Бути поруч. Не просто раз подзвонити і поспівчувати для проформи, а, за можливості, бути поруч реально. Люди - дуже соціальні істоти. І для нас важливо, коли людина бере іншого за руку. Такий контакт набагато важливіший за безліч слів, вимовленим телефоном.

Не порівнювати з власним досвідом. Ніколи не можна говорити: "Я теж проходив через це". Така фраза, як правило, сприймається егоїстично. Людина починає говорити про свої прикрощі і відсторонюється від іншого, якому потрібна допомога.

Менше слів - більше діла. Тут просто, навіть елементарно - всього лише нагріти чай, запропонувати поїсти людині і так далі. В ідеалі добре б умовити людину знову робити звичні і рутинні речі.

Не казати: "Ти з цим впораєшся". Ця фраза дуже егоїстична і стереотипна. Ми не знаємо і не відчуваємо, що реально людина переживає. Тому краще мовчати і просто бути поруч.

Не шукати сенс трагедії, яка сталася.

В умовах війни діти часто піддаються травматичному стресу, але батьки не завжди можуть вчасно його розпізнати і допомогти дитині. Раніше психологи розповіли, як розпізнати травматичний стрес у дітей.

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