Величезний потік інформації, сучасний темп життя і постійний стрес не кращим чином впливають на нашу життєдіяльність і ясність розуму.

У складні часи, які проживає Україна спочатку через пандемію коронавірусу, тепер - через повномасштабне вторгнення Росії, дуже складно залишатися осторонь подій і зберігати холодний розум і емоційний баланс.

Пропонуємо вам кілька простих правил, як зберегти ясність розуму до старості і якнайлегше пережити стресові моменти життя.

Психолог Алла Клименко рекомендує якомога частіше залишатися в моменті: реальність хоч і сувора, але все ж необхідно шукати позитив у дрібницях.

"Слідкуйте за тим, що думаєте. Не давайте собі потонути в негативі і паніці, але і зберігайте при цьому тверезість. Помічайте хорошого навколо. Вірите, що рано чи пізно все закінчиться добре. Це дає сили рухатися вперед. Говоріть про свої почуття вголос і перестаньте себе звинувачувати: ви зробили і робите все, що могли", - радить експерт.

Як уберегти себе від деменції

Часто через стрес або через вік, ми починаємо помічати якісь провали в своїй пам'яті. На жаль, ризик виникнення деменції (синдрому, при якому відбувається деградація пам'яті, мислення, поведінки і здатності виконувати щоденні дії - УНІАН) існує для кожної людини. Але в старості ця ймовірність зростає.

Уникнути її або хоча б знизити ризик можна за допомогою регулярних тренувань мозку, які допоможуть підтримувати ясність розуму до самої старості.

Крім здорового харчування, занять спортом, відпочинку, різноманітної розумового навантаження, необхідно не забувати ще про деякі речі, які допоможуть вам домогтися ясності розуму на довгі роки.

Гуляйте на свіжому повітрі

Щодня виходячи на десятихвилинну прогулянку, ви знизите ризик розвитку хвороби Альцгеймера і зміцните пам'ять.

Читайте

Телебачення і соцмережі негативно впливають на мислення. Читання ж допомагає компенсувати цей вплив. Прочитавши навіть найменший текст, наш мозок формує нові нейронні зв'язки. Можна приділяти читанню трохи часу, але головне – регулярність.

Пишіть від руки

Письмо активізує зони кори головного мозку, що відповідають за пам'ять, а також центр Брока, що відповідає за мову.

Внесіть в життя спонтанність

Ритуали роблять життя спокійнішим і легшим, але не розвивають нейропластичність: мозок витрачає менше енергії і починає "лінуватися". Періодично ламайте свої звички і "дивуйте" свою сіру речовину.

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