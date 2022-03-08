Стрес і тривога постійно супроводжують нас у воєнні дні.

Стрес, панічні атаки, страх за себе і своїх близьких супроводжують зараз всіх українців. Ніхто не знає що буде завтра і коли все це закінчиться. Заспокоїтися в таких умовах непросто, але потрібно постаратися, адже паніка нам не допоможе.

Випийте заспокійливі препарати

Приймати будь-які ліки без призначення лікаря небезпечно, але в екстремальній ситуації вибору може не бути. Спробуйте випити трав'яний заспокійливий чай або спеціальні медичні препарати, такі як гліцин або валер'янку. Ні в якому разі не перевищуйте зазначене в інструкції дозування!

Не читайте новини

Під час війни у багатьох людей виробляється шкідлива звичка - постійно стежити за новинами. Через це почуття тривоги посилюється. Постарайтеся приділяти менше часу читанню новин про війну. Попросіть рідних не обговорювати цю тему.

Обмежте коло спілкування

Якщо у вас є знайомі з іншими поглядами на війну, з якими ви постійно сперечаєтеся - краще на час перервати спілкування. Навряд чи ви зумієте переконати людину - лише відчуєте зайвий стрес.

Зробіть вправи для заспокоєння

Потріть великими пальцями фаланги і подушечки пальців на руках. Повільно розімніть кожен палець. Потім помасажуйте область на долоні під великим пальцем. Це допоможе швидко заспокоїтися. Складіть руки "метеликом" на грудях і покладіть руки на ключиці. Легенько постукайте себе долонями по ключицях. Вібрація від ударів нагадує серцебиття і буде заспокоювати вас. Сфокусуйте зір на будь-якому квадратному або прямокутному предметі. Потім рахуйте до "4". На рахунок "1" проведіть поглядом по одній стороні предмета і глибоко вдихніть. На рахунок "2" проведіть поглядом по другій стороні і видихніть і так далі. Продовжуйте вправу поки не заспокоїтеся. Напружте всі м'язи тіла на руках і ногах, спині, животі, шиї. Затримайтеся на 5 секунд, потім розслабте тіло. Потім по черзі розслабляйте і напружуйте різні групи м'язів. Цю вправу можна робити перед сном.

Дотримуйтесь режиму дня

Приймайте душ, прибирайте в квартирі, дотримуйтесь режиму сну. Навіть якщо такі дії здаються вам безглуздими і марними - вони дадуть почуття контролю над своїм життям і допоможуть легше пережити важкі дні. Зробіть повсякденні справи, які давно відкладали - наприклад, переберіть шафа з одягом або погладьте постільну білизну. Це також допоможе заспокоїтися і відволіктися.

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