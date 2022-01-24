Вона відбудеться в два етапи.

З 1 лютого в Україні розпочинається кампанія зі щеплення дітей від поліомієліту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров’я ‒ головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін під час брифінгу.

"План передбачає два основних етапи реагування. Перший етап стартує 1 лютого, і він буде відбуватися упродовж трьох тижнів. В цей час планується щепити дітей від 6 місяців до 6 років, які не отримали необхідної кількості доз вакцини проти поліомієліту", - сказав Кузін.

За його словами, в рамках цього етапу планують щепити майже 140 тисяч дітей.

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"Другий етап планують провести навесні. І в рамках цього етапу всі діти до 6 років мають отримати вакцину ОПВ, тобто оральна поліомієлітна вакцина. І це необхідно для захисту дітей від інфікування і зупинення циркуляції вірусу", - додав Кузін.

Голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мурат Шахін наголосив, що кожна третя дитина в Україні не вакцинована від поліомієліту.

"Ліків не існує, єдиний захист - це вакцинація. Якщо дитина не вакцинована або вакцинована не повністю, вона має ризик отримати параліч, з яким вона буде жити до кінця життя

Як повідомляв УНІАН, на Рівненщині у багатодітній родині, яка мешкає в селі Велика Омеляна, у жовтні 2021 року підтвердили параліч внаслідок поліомієліту у 1,5-річної дитини. Пізніше стало відомо, що в цій родині захворіли ще шестеро дітей. Батьки дітей належать до певної релігійної громади, тому відмовилися від усіх обов'язкових щеплень.

Також випадки захворювання на поліомієліт були виявлені у Закарпатській області.

***Поліомієліт – дуже заразне та небезпечне інфекційне захворювання, вірус поліо інфікує воду та їжу, передається від людини до людини, як правило, через брудні руки до рота, після чого розмножується у кишківнику.

Як наголошують в МОЗ, поліовірус також може залишатися на іграшках та побутових речах, яких торкалися інфіковані люди. Показовою є статистика щодо поліомієліту: в одному з чотирьох випадків інфікування поліо людина впродовж кількох днів має грипоподібні симптоми: лихоманку, втому, нудоту, біль у горлі та животі, головний біль, слабкість у м’язах.

У меншої частини (1-5 із 1000 хворих на поліомієліт) будуть розвиватися інші, більш серйозні симптоми, спричинені ураженням спинного мозку: відчуття поколювання в ногах; параліч або слабкість в кінцівках.

1 людина з 200 інфікованих вірусом поліомієліту залишається паралізованою на все життя. 5–10% з тих, у кого виник параліч, помирають, коли вірус паралізує дихальні м’язи.

Відповідно до Національного календаря, щеплення від поліомієліту проводять: перша доза — у 2 місяці від народження; друга доза — 4 місяці; третя доза — 6 місяців; четверта доза — 18 місяців; п’ята доза — 6 років; шоста доза — 14 років. Ці шість доз вакцини формують імунітет до поліомієліту до кінця життя.