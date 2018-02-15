Поліція затримала стрільця, який поранив силовика під судом над мером Одеси Трухановим

Правоохоронець отримав вогнепальне поранення ноги.

Працівники поліції затримали чоловіка, який під час сутичок біля Солом’янського районного суду Києва застосував зброю та поранив одного з правоохоронців.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила речник столичної поліції Оксана Блищик.

За її словами, правоохоронець отримав вогнепальне поранення ноги.

При цьому, сказала Блищик, вона не готова до проведення експертизи говорити про те, з якої саме зброї здійснювалися постріли.

Читайте такожМера Одеси Труханова відпустили на поруки нардепа від БППРазом з тим, вона уточнила, що це єдиний постраждалий правоохоронець внаслідок сутичок під судом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 лютого, Солом’янський райсуд Києва обирав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. Суд пікетували близько 100 активістів організацій «Національні дружини», С14, а також люди в чорній формі з нашивками «Батальйон «Донбас»». Вони вимагали відправити мера Одеси за грати. Пікетувальники намагалися пройти до зали судового засідання, але правоохоронці завадили їм. Пізніше біля суду виникли сутички.