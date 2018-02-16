Чоловік із сокирою забіг у двір Солом'янського суду й розтрощив авто: опубліковані фото й відео

Зловмисника, який трощив авто, затримали, його особа та мотиви встановлюються.

З'явилося відео, як невідомий із сокирою пошкодив близько 10 авто у дворі Солом'янського райсуду Києва.

За даними прес-секретаря Вищої ради правосуддя Оксани Лисенко, в результаті інциденту ніхто не постраждав, передає "Українська правда".

"На щастя, люди не постраждали! Вочевидь, судовій системі доведеться вжити заходів для охорони безпеки в судах", – пише вона.

Читайте такожУ вікно вагона потяга "Інтерсіті", де сиділа співачка Руслана, жбурнули камінь (фото, відео)Як розповіла суддя-спікер Солом'янського суду Марія Зелінська, інцидент стався на вулиці Шутова, 1. При цьому внутрішній двір приміщення суду є спільним з райвідділом поліції. Там стояли автомобілі як суддів, так і поліцейських.

За її словами, чоловік методично бив по автівках, а коли співробітники суду зчинили галас, почав ще сильніше трощити машини.

Зелінська зазначила, зловмисника затримали, його особа та мотиви встановлюються.

Раніше суддя Вікторія Кицюк на своїй сторінці у Facebook повідомила, що невідомий у дворі Солом’янського районного суду Києва розтрощив сокирою близько 10 автомобілів.