Біля Солом’янського суду Києва невідомий розтрощив сокирою близько 10 автомобілів

В автомобілів, які були припарковані у дворі суду, побито скло і пробиті капоти.

Невідомий у дворі Солом’янського районного суду Києва розтрощив сокирою близько 10 автомобілів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила суддя цього суду Вікторія Кицюк.

“Невідомий сьогодні в обід забіг в двір суду із сокирою і почав трощити автомобілі, які там знаходяться. Біля 10 машин”, - зазначено у дописі. Також вона додала, що в автомобілів побито скло і пробиті капоти.

Читайте такожПід будівлею суду над мером Одеси Трухановим підстрелили силовика (відео)Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Солом’янський райсуд Києва обирав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, який підозрюються у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Пікетувальники вимагали відправити мера Одеси за грати, але суд відпустив його на поруки.

Суд пікетували близько 100 активістів організацій «Національні дружини», С14, а також люди в чорній формі з нашивками «Батальйон «Донбас». Пізніше біля суду виникли сутички, під час яких один з поліцейських отримав вогнепальне поранення ноги. Внаслідок інциденту до управління поліції доставили 36 осіб, трьох із яких затримали, інших відпустили після встановлення анкетних даних. У активних учасників конфлікту вилучено пристрої для відстрілу гумових куль, ножі та телескопічну палицю.