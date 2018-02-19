У Дніпрі патрульний за 40 хвилин умовив дівчину в червоному злізти з мосту (фото)

У підсумку дівчина сказала, що "просто хотіла помилуватися пейзажем", але їй не повірили і не відпустили.

19 лютого в Дніпрі перехожі помітили дівчину, яка сиділа на арці пішохідного мосту на Монастирський острів. На місце події викликали співробітників поліції.

Інцидент стався близько 8:20, повідомив Інформатор. Прибувши на місце події, патрульні викликали бригаду "швидкої допомоги" і службу порятунку. Водолази також були напоготові.

Лейтенант патрульної поліції Денис Махнач вирішив забратися вгору до дівчини. Розмовляючи з «альпіністкою» більше сорока хвилин, патрульному все ж вдалося вмовити її спуститися вниз.

Читайте такожВирішив повіситися, щоб не розлучатися з коханою: у Дніпрі патрульні витягли хлопця із зашморгу (відео)У результаті від медичної допомоги дівчина відмовилася, а свій вчинок пояснила тим, що «просто хотіла помилуватися пейзажем». Однак патрульні з місця події її не відпустили, забравши у Соборне відділення поліції для проведення профілактичної бесіди і з'ясування всіх обставин події.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Дніпрі патрульні спіймали за ногу самогубця, який намагався стрибнути з 10 поверху.