На Житомирщині цієї зими від переохолодження вже померло п'ятеро жителів області

На території області зараз облаштовано 120 пунктів обігріву. Протягом зимового періоду допомогу надали вже 291 особі.

На Житомирщині протягом цього зимового періоду вже померли від переохолодження організму п'ять жителів області.

Про це УНІАН повідомили в управлінні цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації.

“В області за цю зиму від переохолодження організму п'ять жителів Житомирщини померли і вже восьмеро звернулися за медичною допомогою через обмороження”, - сказано у повідомленні.У минулому році протягом зими з цієї причини загинули 5 осіб та 31 людина була травмована.

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За прогнозами синоптиків, упродовж наступних днів в області очікується пониження температурних показників: вночі до 12 та вдень від 3 до 7 градусів морозу.

«Зважаючи на це, звертаємось до громадян із проханням бути надзвичайно обачними під час ускладнення погодних умов», - зазначив головний спеціаліст управління цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації Микола Мінчук.

За його даними, на території області зараз облаштовано 120 пунктів обігріву. Протягом зимового періоду допомогу надали вже 291 особі. «Пункти обігріву функціонують при КВЖРЕПах, селищних, сільських радах, закладах охорони здоров'я та соціального захисту, при фельдшерсько-акушерських пунктах», - уточнив Мінчук.