У Чернівцях викрили наркоторговців із арсеналом зброї: заробляли близько 30 тисяч гривень за день (фото, відео)

Під час обшуку крім наркотиків правоохоронці вилучили шість одиниць вогнепальної зброї. Незаконний бізнес вели раніше судимі чоловіки.

У Чернівцях правоохоронці затримали групу наркоторговців у складі чотирьох осіб, у яких вилучили наркотичних речовин на суму понад 1 млн грн та зброю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, 21 лютого працівники управління протидії злочинності спільно із спецпідрозділом «КОРД» за процесуальним керівництвом прокуратури Чернівецької області провели спецоперацію із затримання групи наркоторговців.

Читайте такожУкраїнець отримав 10 років в'язниці за контрабанду кокаїну з НідерландівПоліція встановила, що незаконний бізнес організував раніше судимий 42-річний житель Заставнівського району Чернівецької області. До складу групи входили ще троє жителів області віком від 24 до 56 років, які раніше були судимі за тяжкі злочини.

Правоохоронці під час проведення обшуку одного із гаражних приміщень, яке наркоторговці облаштували під склад, вилучили 825 таблеток Subutex, 1 кілограм амфетаміну та значну кількість канабісу.

Крім цього, в гаражі поліцейські знайшли два автомати, два пістолети, два обрізи мисливських рушниць, гранату із запалом, а також боєприпаси до вказаної зброї.

«Кожний із зловмисників виконував свою роль у наркобізнесі. Хтось займався постачанням наркотиків, а хтось їх розповсюдженням. Збували наркотичні речовини порушники на теренах Буковини. Заробляли торговці близько 30 тисяч гривень за день», - повідомили УНІАН у прес-службі.

Правоохоронці затримали групу зловмисників за ст. 208 Кримінального кодексу й помістили їх до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вже оголосили їм підозри у вчиненні злочину, передбаченого статтею 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вилучені наркотики та зброю направлено до Чернівецького наукового-дослідного експертного-криміналістичного центру на експертизу.

Наразі правоохоронці перевіряють можливих спільників затриманої групи та канал надходження наркотичних засобів.