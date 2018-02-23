У Києві в Дніпрі виявили тіло жінки

Причини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

У Києві, на вулиці Набережно-Хрещатицькій, рятувальники витягнули з Дніпра тіло невідомої жінки.

За допомогою аероглістеру та водолазного спорядження рятувальники дістали тіло жінки та передали його правоохоронним органам, йдеться у повідомленні ДСНС.

Тіло перебувало на поверхні води на відстані 5 м від берега. Зазначається, що на вигляд жінці було близько 40-45 років.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня у Києві 19-річна студентка із Туркменістану не повернулась додому з Національного медуніверситету. За фактом її зникнення 31 січня було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Згодом розслідування встановило, що дівчина в день зникнення стрибнула у Дніпро з мосту Патона.

Читайте такожПошуки тіла студентки з Туркменістану, яка стрибнула з моста Патона, призупиненіЗа оприлюдненою у ЗМІ інформацією, на такий вчинок дівчину могли підштовхнути труднощі, які виникли в неї під час навчання у виші, а також через непорозуміння з його керівництвом. У зв’язку з цим до ЄРДР внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 за ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу.

Водночас у Національному медуніверситеті ім. Богомольця заявили, що Мукаддас Насирлаєва була відрахована з вишу через порушення міграційного законодавства. За інформацією адміністрації університету, термін дії візи дівчини закінчився 17 грудня 2017 року, і до кінця січня вона не оформила посвідку і не виїхала до Туркменістану, щоб отримати нову візу.

"18 січня медичний університет повідомив про розірвання контракту з Насирлаєвою на підставі порушення студенткою міграційного законодавства, 24 січня їй було вдруге особисто повідомлено про підписання наказу про відрахування з університету, оскільки ситуація не змінилася", - додали у ВНЗ.