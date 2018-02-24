У Києві сталася смертельна ДТП: пішохід вибіг на дорогу з 8 смугами інтенсивного руху (фото, відео)
03:59, 24 лютого 2018Інциденти
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Пішохід переходив Кільцеву дорогу у невстановленому для таких цілей місці, внаслідок чого загинув.
Офіційні коментарі з приводу інциденту поки відсутні / фото Київ Оперативний, Facebook
У Києві вночі на Кільцевій дорозі сталася смертельна ДТП, коли пішохід намагався перетнути 8 смуг ожвавленого руху
Про це повідомляє спільнота «Київ Оперативний» на своїй сторінці у Facebook.
«На жаль, вже майже типова аварія на Кільцевій. Пішоходи постійно бігають через 8 смуг ожвавленого руху, ще й вночі. Чому? Що змушує так знецінювати власне життя? Ці питання залишаються відкритими, але, на жаль, відповіді на них цей пішоход вже не надасть... Миттєва смерть, жах для рідних і велетенська купа клопоту водію Daewoo...», – йдеться в повідомленні.
Офіційні коментарі з приводу інциденту поки відсутні.
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