У Києві сталася смертельна ДТП: пішохід вибіг на дорогу з 8 смугами інтенсивного руху (фото, відео)

03:59, 24 лютого 2018
Інциденти
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Офіційні коментарі з приводу інциденту поки відсутні / фото Київ Оперативний, Facebook

Про це повідомляє спільнота «Київ Оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

«На жаль, вже майже типова аварія на Кільцевій. Пішоходи постійно бігають через 8 смуг ожвавленого руху, ще й вночі. Чому? Що змушує так знецінювати власне життя? Ці питання залишаються відкритими, але, на жаль, відповіді на них цей пішоход вже не надасть... Миттєва смерть, жах для рідних і велетенська купа клопоту водію Daewoo...», – йдеться в повідомленні.

Офіційні коментарі з приводу інциденту поки відсутні.

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Теги: #ДТП у Києві#ДТП на Кільцевій