Смертельний перехід: половина ДТП в Україні відбувається на "зебрах"

Серед причин експерти називають неправильне облаштування пішохідних переходів.

Щороку на українських дорогах гине п'ять тисяч осіб, третина - пішоходи. Про це повідомляє ТСН. Читайте такожОбережніше на дорогах: минулої доби в Україні сталося понад 900 ДТП Половина смертельних аварій відбувається на пішохідних переходах. Серед причин експерти називають неправильне їх облаштування. Тільки в столиці небезпечних зебр більше сотні.

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