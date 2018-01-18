Смертельний перехід: половина ДТП в Україні відбувається на "зебрах"
13:15, 18 січня 2018Інциденти
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Серед причин експерти називають неправильне облаштування пішохідних переходів.
Щороку на українських дорогах гине п'ять тисяч осіб, третина - пішоходи. Про це повідомляє ТСН.
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Половина смертельних аварій відбувається на пішохідних переходах. Серед причин експерти називають неправильне їх облаштування.
Тільки в столиці небезпечних зебр більше сотні.
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