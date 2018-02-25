У Львівській області Mazda з молдаванами зіткнулася з рейсовим автобусом

У ДТП постраждали двоє неповнолітніх громадян Молдови.

У районному центрі Радехів Львівської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє неповнолітніх громадян Молдови.

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Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, ДТП сталася 24 лютого о 16.40 на вул. Львівській.

39-річний громадянин Молдови, керуючи автомобілем Mazda, порушив Правила дорожнього руху, не пропустивши зустрічний транспорт, який рухався головною дорогою, внаслідок чого сталося зіткнення іномарки з рейсовим автобусом БАЗ, який слідував за маршрутом «Львів – Радехів», та мікроавтобусом Volkswagen Transporter.

Внаслідок ДТП отримали травми двоє пасажирів Mazda - громадяни Молдови (віком 9 і 17 років). Їх госпіталізовано з травмами середнього ступеню тяжкості в Радехівську районну лікарню.