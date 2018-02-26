У камері було троє людей: з'явилися подробиці самогубства сепаратистки у СІЗО Дніпра

У камері дніпропетровського СІЗО наклала на себе руки Марія Меньшикова.

Журналісти з'ясували подробиці про повішену в СІЗО Дніпра сепаратистку Марину Меньшикову, яка в жовтні 2016 року напала на учасника АТО Костянтина Кравченка в Дніпропетровському театрі опери та балету.

Читайте такожВ Дніпрі суд залишив жінку, яка напала з молотком на бійця АТО, під арештом ще на 2 місяці (відео)"У камері з цією жінкою перебували троє людей, — розповіли "Фактам" у прес-службі Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту. - За попередньою інформацією, із сусідами за камерою у неї конфліктів не було. Це сталося під ранок, вона прив'язала простирадло до ґрат на вікні камери і повісилася. Зараз на місце виїхала відомча комісія, встановлюються подробиці події".

Прес-секретар Дніпропетровського обласного управління поліції Дніпра Ганна Старчевська повідомила, що справу проти Меньшикової тепер буде закрита у зв'язку зі смертю підозрюваної.

Як повідомляв УНІАН, прихильниця "русского мира" Марина Меньшикова, яка минулого року напала з молотком на бійця АТО, наклала на себе руки в СІЗО Дніпра.

"Пам'ятаєте відому сепаратистку Меньшикову? Ну, ту даму, яка на бійця АТО кинулася в театрі з молотком? Сьогодні о 8:32 повісилася у дніпровському СІЗО. На простирадлі", - написав мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook.