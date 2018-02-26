В Одесі консульство РФ облили червоною фарбою і закидали фаєрами (фоторепортаж, відео)

Активісти палили фаєри і співали державний гімн, а в кінці мітингу облили паркан консульства червоною фарбою.

Сьогодні вдень близько 30 активістів патріотичних організацій Одеси пікетували консульство Російської Федерації з вимогою звільнити окуповані території України.

Активісти закликали не забувати, що Росія продовжує війну з нашою країною, а десятки наших співгромадян все ще утримуються у в'язницях країни-агресора, повідомляє "Думська".

Будівлю консульства охороняло околи 50 військовослужбовців Національної гвардії і співробітників поліції.

Активісти палили фаєри і співали державний гімн, а в кінці мітингу облили паркан консульства червоною фарбою. Прогоріли фаєри також полетіли через паркан на територію дипломатичної установи.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі біля консульства Росії обезголовили і спалили опудало з прапором РФ.