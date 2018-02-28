Вибух в одеському тролейбусі: пасажири в паніці залишали транспорт (відео)

Як повідомляють очевидці, під одним з пасажирів вибухнула пічка. Після цього в салоні транспорту скупчився їдкий дим.

В Одесі задимівся тролейбус, який курсує по 4 станції Великого Фонтану.

Про це пише Infoport. Як повідомляють очевидці, під одним з пасажирів вибухнула пічка. Після цього в салоні транспорту скупчився їдкий дим.

ВІДЕО: YouTube Infoport

"Всі пасажири почали тікати в бік дверей. Постраждалих немає. Однак деякі пасажири скаржаться на нудоту і запаморочення", - наголошується в повідомленні.

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