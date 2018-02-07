Кіоск із шаурмою в центрі Дніпра став причиною масштабної пожежі (фото)

До ліквідації пожежі залучено 44 рятувальника та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Сьогодні у центрі Дніпра пожежа знищила низку кіосків на загальній площі 100 метрів квадратних.

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Як йдеться в повідомленні ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, 7 лютого об 11:33 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Пастера, Центрального району міста Дніпро.

Зазначається, що на ліквідацію пожежі було направлено відділення 1, 2, 3, 4, 5, 18 та 25 державних пожежно-рятувальних частин 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

«Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в кіоску шаурми. Внаслідок пожежі пошкоджено 2 кіоска з дитячими іграшками, кіоски з молочними та кондитерськими виробами. Знищено 4 кіоска з продажу велосипедів, шаурми та дитячих іграшок, на загальній площі 100 метрів квадратних. У зв’язку з сильним задимленням на місці працювало 4 ланки у апаратах для захисту органів дихання», – йдеться в повідомленні.

Вогонь пожежним вдалося локалізувати о 12:40, а ліквідувати о 13:35.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронні органи. Загиблих та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучено 44 чоловіка особового складу та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.