В Одесі при спробі втечі затримали чоловіка, який наїхав автомобілем на поліцейського

Правоохоронцю надали медичну допомогу, правопорушника для дачі показань доставили до поліції.

В Одесі сьогодні затримали зловмисника, який наїхав автомобілем на поліцейського.

Читайте такожУ центрі Одеси поліцейські вилучили у чоловіка вибуховий пристрій і набоїЯк повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, надзвичайна подія сталася на автомобільному ринку «Успіх», на проспекті Небесної сотні, під час відпрацювання місць можливого збуту краденого.

«Працівники Таїровського відділення поліції помітили чоловіка, який продавав відразу три акумулятори. Представившись, правоохоронці попросили невідомого назватися й пояснити, звідки у нього зазначені пристрої. Однак чоловік швидко сів у свою машину і спробував втекти. При цьому він скоїв наїзд на одного з оперативників», - зазначили в главку.

Поліцейському надали медичну допомогу, правопорушника для дачі показань доставили до Таїровського відділення поліції.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу ("погроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу"). Проводяться заходи щодо встановлення причетності чоловіка до скоєння крадіжок, додали в поліції.