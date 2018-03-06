На Полтавщині сталося ДТП за участю автобуса: один загиблий і 6 постраждалих (фото)

За попередньою версією поліції, аварія сталася, бо один з водіїв транспортних засобів, які зіткнулися, виїхав на смугу зустрічного руху.

Сьогодні ввечері в передмісті Кременчука (Полтавська обл.) внаслідок ДТП за участю рейсового автобуса одна людина загинула і 6 постраждали. Читайте такожКортеж Порошенка збив людину у центрі Києва: камери "спіймали" момент ДТП (відео) За даними поліції, на трасі «Полтава-Кременчук-Олександрія» зіткнулися рейсовий автобус «Еталон», що їхав по приміському маршруту, і фургон «Рено». За попередньою версією поліції, водій "Рено" виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті ДТП загинув 21-річний пасажир мікроавтобуса "Рено". Постраждали 6 осіб: 5 пасажирів автобуса і водій фургона. Автомобілісти повідомляють, що рух по трасі було перекрито. На місце ДТП виїжджали рятувальники, які розпилювали автомобіль.

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