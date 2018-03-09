У мережі показали обшуки в квартирі Рубана (відео)

За словами дружини Рубана, з обшуком правоохоронці прийшли вранці 8 березня без постанови суду.

У мережі з'явилося відео обшуку, який проводився напередодні у керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Відео опублікувало видання "Страна.uа".

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Дружина парламентера Володимира Рубана Руслана розповіла деякі подробиці обшуку.

"Вчора, 8-го березня, близько 11 години ранку до мене почали ломитися в квартиру семеро чоловіків. Виламували двері - мені довелося відкрити. Майор юстиції Микола Побережняк сказав, що у них немає постанові суду на обшук, однак сказав, що вони мають право це робити за 233 частина третя - без санкції суду", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана затримали на лінії розмежування в зоні проведення антитерористичної операції. Він прямував з окупованих територій з арсеналом зброї.