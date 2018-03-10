На Львівщині жінка загинула від удару колесом, яке відірвалося у вантажівки під час руху (відео)

Колесо відлетіло у зупинку громадського транспорту, де стояла жінка.

У Кам‘янка-Бузькому районі Львівщини жінка отримала смертельні травми колесом, яке відірвалося у причепа вантажного автомобіля Mercedes і закотилося на зупинку громадського транспорту де знаходилася потерпіла.

Як повідомила УНІАН речник Головного управління Нацполіції області Світлана Добровольська, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 10 березня, о 10.00 у селі Ременів.

Колесо, яке відірвалося від причепа вантажівки, що рухалася автодорогою, травмувало жінку, віком близько 40 років, яка знаходилася на зупинці громадського транспорту. Від отриманих травм вона померла до приїзду швидкої допомоги.

Наразі всі обставини ДТП і особа загиблої жінки встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня у Львівській області автомобіль "нанизало" на відбійник, в результаті чого загинула людина.