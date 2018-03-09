На Львівщині автомобіль "нанизало" на відбійник: є загиблий (фото)
17:25, 09 березня 2018Інциденти
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Ще одного постраждалого забрала швидка.
На Львівщині автомобіль наскрізь пробило відбійником / фото facebook.com/igor.zinkevych
Сьогодні вранці у Львівській області автомобіль врізався у відбійник, внаслідок чого загинула людина.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.
"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen, 42-річний житель міста Рава-Руська, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у відбійник. Внаслідок удару пасажир легковика отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Правоохоронці встановлюють особу загиблого. Травмований водій доставлений у лікарню", - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліція з’ясовує обставини автопригоди.
На Львівщині авто налетіло на відбійник, загинув пасажир
Як повідомляв УНІАН, у Польші внаслідок зіткнення мікроавтобусу з вантажівкою загинуло двоє українців, ще четверо у лікарні.
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