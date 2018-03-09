На Львівщині автомобіль "нанизало" на відбійник: є загиблий (фото)

Ще одного постраждалого забрала швидка.

Сьогодні вранці у Львівській області автомобіль врізався у відбійник, внаслідок чого загинула людина.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen, 42-річний житель міста Рава-Руська, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у відбійник. Внаслідок удару пасажир легковика отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Правоохоронці встановлюють особу загиблого. Травмований водій доставлений у лікарню", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліція з’ясовує обставини автопригоди.

Як повідомляв УНІАН, у Польші внаслідок зіткнення мікроавтобусу з вантажівкою загинуло двоє українців, ще четверо у лікарні.