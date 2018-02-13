У Харкові військові курсанти побили і пограбували іноземця

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями: грабіж та хуліганство.

Троє курсантів Харківського інституту танкових військ вночі 11 лютого напали на громадянина Туреччини.

Як повідомляє NewsRoom з посиланням на джерела в правоохоронних органах, іноземець прийшов і заявив у поліцію, що по вулиці Полтавський шлях у нього з застосуванням сили забрали гаманець, де знаходилося 2,6 тисяч гривень.

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"По гарячих слідах патрульні затримали підозрюваного в нападі - ним виявився 21-річний курсант Харківського інституту танкових військ. В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що молодик завдав тілесні ушкодження іноземцю разом з двома своїми однокурсниками 1997 та 1998 років народження", - повідомляє видання.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями: грабіж та хуліганство. Як повідомляє видання, на даний момент один із зловмисників затриманий. Розглядається питання про обрання запобіжного заходу двом іншим.

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