У Харкові військові курсанти побили і пограбували іноземця

19:03, 13 лютого 2018
Інциденти
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У Харкові курсанти пограбували іноземця / фото УНІАН

Як повідомляє NewsRoom з посиланням на джерела в правоохоронних органах, іноземець прийшов і заявив у поліцію, що по вулиці Полтавський шлях у нього з застосуванням сили забрали гаманець, де знаходилося 2,6 тисяч гривень.

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"По гарячих слідах патрульні затримали підозрюваного в нападі - ним виявився 21-річний курсант Харківського інституту танкових військ. В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що молодик завдав тілесні ушкодження іноземцю разом з двома своїми однокурсниками 1997 та 1998 років народження", - повідомляє видання.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями: грабіж та хуліганство. Як повідомляє видання, на даний момент один із зловмисників затриманий. Розглядається питання про обрання запобіжного заходу двом іншим.

Як повідомляв УНІАН, син одного з керівників Roshen жорстоко побив дівчину.

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Теги: #новини Харкова#курсанти напали на іноземця