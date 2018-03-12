Масштабна пожежа на Дніпропетровщині: вщент згоріли 17 автобусів та вантажівок (відео)
12:01, 12 березня 2018Інциденти
2410
Поліція встановлює причини займання, не виключає підпал.
17 автобусів та вантажівок вигоріли вщент внаслідок масштабної пожежі на Дніпропетровщині
17 автобусів та вантажівок вигоріли вщент внаслідок масштабної пожежі на Дніпропетровщині.
Як ідеться у сюжеті ТСН, горіло у селі Миколаївка на автобазі місцевого підприємства. За лічені хвилини вогонь охопив металевий ангар, де стояв великогабаритний транспорт.
Читайте такожМоторошна ДТП на Дніпропетровщині: загинуло троє людей (фото)
Вигоріло на площі у квадратний кілометр. Полум'я знищило майже всі автівки, що були всередині.
Поліція встановлює причини займання, не виключає підпал.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter