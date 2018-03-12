Масштабна пожежа на Дніпропетровщині: вщент згоріли 17 автобусів та вантажівок (відео)

Поліція встановлює причини займання, не виключає підпал.

17 автобусів та вантажівок вигоріли вщент внаслідок масштабної пожежі на Дніпропетровщині.

Як ідеться у сюжеті ТСН, горіло у селі Миколаївка на автобазі місцевого підприємства. За лічені хвилини вогонь охопив металевий ангар, де стояв великогабаритний транспорт.

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Вигоріло на площі у квадратний кілометр. Полум'я знищило майже всі автівки, що були всередині.

Поліція встановлює причини займання, не виключає підпал.