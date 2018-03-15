У Києві затримали чоловіка, який кинув гранату під авто поліції

Постраждалих в результаті вибуху немає, інцидент стався на зупинці громадського транспорту.

У Києві затримано чоловіка, який кинув гранату під службовий автомобіль поліцейських.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник МВС Артем Шевченко.

«15 березня о 03.00 у Деснянському районі (вул. Маяковського, 44-а) під час затримання нарядом патрульної поліції місцевого жителя Г., 1988 р. н., без постійного місця роботи, останній вчинив опір та кинув під службовий автомобіль Тоyota ручну осколкову гранату, яка вибухнула. Вибухом пошкоджено вказаний транспортний засіб. Люди не постраждали, правопорушника затримано», - повідомив він.

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Як повідомляв УНІАН, вночі на Троєщині зловмисник кинув у поліцейських вибуховий пристрій. Інцидент стався на зупинці громадського транспорту. В результаті вибуху було пошкоджено поліцейський автомобіль, торговельний кіоск та павільйон громадського транспорту.