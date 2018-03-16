Криваве вбивство матері трьох дітей у Фастові замовили за $12 тисяч

Виконавець вбивства підстеріг жінку, що прямувала в садок за трирічним сином, і ножем наніс їй 24 поранення.

Правоохоронці розкрили зухвале вбивство у м. Фастів Київської області жінки, що успадкувала бізнес-підприємство свого чоловіка, вчинене на замовлення – наразі замовники та виконавці затримані.

Як йдеться на сайті обласної прокуратури, про це сьогодні на брифінгу повідомив прокурор Київської області Дмитро Чібісов.

За його словами, підставою для вбивства 42-річної потерпілої стало те, що після смерті її чоловіка в неї залишився його бізнес. Бажаючи відібрати вказаний бізнес, замовниця знайшла виконавця, який за 12 тис. доларів погодився вбити жінку – багатодітну мати.

Читайте такожУ поліції розповіли подробиці загадкової смерті чоловіка на столичному Подолі

«У вівторок, 13 березня, виконавець замовного вбивства підстеріг жінку, яка йшла у садочок за 3-річним сином, та ножем завдав їй 24 поранення, після чого залишив місце події. Завдяки вжитим заходам прокуратури Київської області та поліції вдалося встановити осіб, причетних до вбивства», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали виконавця вказаного злочину 1975 року народження, двох організаторів – 1963 р.н. та 1996 р.н., а також пособника 1996 р.н.

На даний час усім затриманим повідомлено про підозри за ст. 27, ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Прокуратура Київської області направила в суд клопотання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним у вигляді тримання під вартою.

Розгляд клопотань відбудеться 17 березня о 12:00 годині в Фастівському міськрайонному суді.

Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що отримавши 24-ножових поранення Лілія Гордєєва знайшла в собі сили дістатися до лікарні, проте лікарі не змогли врятувати їй життя.