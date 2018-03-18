На Луганщині через знеструмлення двох шахт 176 гірників заблоковані під землею

Під землею на шахті «Карбоніт» залишаються 93 гірника, на шахті «Золоте» – 83.

У Луганській області через знеструмлення шахт «Золоте» і «Карбоніт» залишаються заблокованими під землею 176 гірників.

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Про це повідомляється у Twitter Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ).

«У Луганській області… у зв’язку з погодними умовами знеструмлено селища Золоте і Карбоніт, де на шахтах «Золоте» і «Карбоніт» 176 осіб заблоковано», - йдеться у повідомленні.

За інформацією МінТОТ, під землею на шахті «Карбоніт» залишаються 93 гірника, на шахті «Золоте» – 83.

Наразі проводяться ремонтні роботи з відновлення електропостачання.