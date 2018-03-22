Старий тролейбус ледь не убив струмом чоловіка в Полтаві, він знаходиться в реанімації

Інцидент стався 21 березня, потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення 1-ї міської клінічної лікарні Полтави. Зараз він знаходиться у важкому стані.

У Полтаві 28-річного чоловіка при виході з тролейбуса вдарило струмом, він потрапив до реанімації.

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Про це з посиланням на управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА пише видання "Полтавщина". Місцевий житель виходив з тролейбуса №6 на зупинці "Мотель".

Як наголошується, інцидент стався 21 березня, потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення 1-ї міської клінічної лікарні Полтави. Зараз він знаходиться у важкому стані.

У свою чергу начальник КП "Полтаваелектроавтотранс" Євген Зайцев розповів, що чоловік отримав удар струмом в старому тролейбусі ЮМЗ, який вже полагодили і знову випустили на маршрут.

У поліції повідомили, що вони не відкривали кримінальну виробництво, адже, за наявною у них інформацією, потерпілий не потребував медичної допомоги. Зараз всі деталі інциденту з'ясовуються.