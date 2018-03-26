Київські правоохоронці помістили "злодія у законі" з Грузії у пункт тимчасового приймання іноземців (фото, відео)

За сім років українські правоохоронці кілька разів затримували "Рамаза Багдатського" та видворяли за межі країни, але він повертався із чужими документами.

Оперативники карного розшуку Києва разом із колегами із Київщини затримали "злодія у законі" "Рамаза Багдатського" на території області, повідомляється на сайті ГУ Нацполіції у Києві.

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45-річний уродженець Грузії був коронований у себе на батьківщині у 1998 році. Чоловік, який у кримінальному середовищі має статус «злодія у законі», прибув на територію України у 2011 році - й відразу попрямував до столиці. За сім років правоохоронці кілька разів затримували його та видворяли за межі нашої країни, але він повертався із чужими документами.

"Встановлено, що "Рамаз Багдатський" підтримував зв'язок із іншими "злодіями в законі", на зустрічах вони домовлялися про перерозподіл сфер впливу у злочинному світі. Напрямки, якими намагався керувати уродженець Грузії - рейдерство та квартирні крадіжки", - повідомили у поліції.

«Враховуючи, що чоловік не має громадянства, його помістили до Чернігівського пункту тимчасового приймання іноземців. Після офіційного встановлення особистих даних «злодія у законі» буде вирішуватися питання щодо його видворення за межі України», - зазначили у поліції.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно поліція вдруге за півроку видворила з України "злодія в законі" на прізвисько "Професор". Він організовував "сходки" з метою розподілу сфер серед крадіїв автомобілів та автомобільних грабіжників.