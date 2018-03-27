У Миколаєві п'яна горе-мати викинула у річку 9-місячне немовля (фото)

Раніше жінка неодноразово висловлювала наміри викинути свою дитину з вікна багатоповерхівки, або з мосту. У день трагедії жінка посварилася з чоловіком та здійснила свої наміри.

У Миколаєві вчора, 26 березня, близько 21.00 40-річна жінка викинула з моста у річку власну 9-місячну дитину.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Повідомляється, що перехожі звернули увагу на нетверезу жінку, яка почала несамовито кричати, що кинула у річку свою дитину. Вони викликали патрульних.

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«Немовля не встигло потонути, оскільки його врятував зимовий комбінезон, але течією дитину віднесло від місця падіння. Поліцейські почали пошуки хлопчика. Лейтенант поліції Андрій Білоус побачив у річці дитину та покликав на допомогу громадян, які були на човновій станції. Люди, швидко спустивши човен на воду, допливли до дитинки, дістали із крижаної води та передали поліцейському, який відніс немовля до карети швидкої медичної допомоги», - йдеться у повідомленні.

Зараз немовля перебуває у реанімації обласної дитячої лікарні. Медики борються за його життя та надають усю необхідну допомогу.

Як повідомила правоохоронцям родичка зловмисниці, раніше жінка неодноразово висловлювала наміри викинути свою дитину з вікна багатоповерхівки, або з мосту. У день трагедії жінка посварилася з чоловіком та здійснила свої наміри.

Слідчі кваліфікували дії жінки, як замах на вбивство малолітнього (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). За скоєний злочин зловмисниці може загрожувати покарання у вигляді довічного ув’язнення.

За інформацією Управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації, карета швидкої допомоги оперативно доставила дитину з переохолодженням до міської дитячої лікарні №2. Опівночі дитину перевели в реанімацію обласної дитячої клінічної лікарні. Під час госпіталізації температура дев'ятимісячної дитини становила 33 градуси за Цельсієм. В управлінні охорони здоров'я уточнили, що станом на ранок вівторка, 27 березня, хлопчик перебуває в реанімації у вкрай тяжкому стані. Його підключено до апарату штучної вентиляції легенів.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві мати порізала ножицями немовля й викинула у сміттєвий контейнер.