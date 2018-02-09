Понад 20 ран: у Миколаєві мати порізала ножицями немовля й викинула у сміттєвий контейнер (фото)

Дитину знайшли у контейнері для побутового сміття з ознаками насильницької смерті.

При попередньому огляді тіла немовляти, яке народила мешканка Миколаєва, вбила й викинула в контейнер для побутового сміття, судмедексперт нарахував 21 колото-різану рану.

Про це "Преступности.НЕТ" стало відомо з джерел у прокуратурі Миколаївської області.

Нагадаємо, що в Миколаєві 30-річна жінка приховувала вагітність і вбила свою новонароджену дитину. Її знайшли в контейнері для побутового сміття по вулиці Крилова з ознаками насильницької смерті.

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У головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області журналістам повідомили, що остаточного результату судово-медичної експертизи вони не мають. І що для отримання будь-якої інформації з цього приводу необхідно направити їм письмовий запит.

Водночас перший заступник Нацполіції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook написав, що на тілі дитини було виявлено понад 20 проникаючих поранень, яких булу завдано ножицями. У цей час двоє її дітей були в сусідній кімнаті.

Повідомлялося, що за цим фактом розпочали кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство"). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН, у місті Димер Київської області 22-річна дівчина знущалася над 9-місячною донькою. Била і майже не годувала.