В УПЦ МП заявили про осквернення храму на Одещині (фото)

В УПЦ МП повідомили, що зловмисники проникли в храм через вікно, попередньо вирвавши ґрати і розбивши скло.

В Овідіопольському районі Одеської області невідомі осквернили храм преподобного Серафима Саровського, який належить Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП).

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Як повідомили УНІАН в Одеській єпархії, в ніч на 27 березня був осквернений храм преподобного Серафима Саровського в селі Роксолани.

«Зловмисники проникли в храм через вікно, попередньо вирвавши ґрати і розбивши скло. Злочинці зламали всі замки, розсипали по храму крупи, цукор, борошно, розлили соняшникову олію, принесені парафіянами на панахиду за своїми покійними родичами. Церковне начиння і одяг були кинуті на підлогу і осквернені. Вчинивши наругу, злочинці втекли», - повідомили в єпархії.

На місце події поліцію викликав настоятель храму. Слідчо-оперативна група Овідіопольського відділу Національної поліції зафіксувала факт правопорушення. Відкрито кримінальне провадження.