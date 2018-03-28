На Тернопільщині два вагони приміського поїзда зійшли з рейок через крадіжку елементів колії

Внаслідок інциденту ніхто з пасажирів та працівників залізниці не постраждав.

У Тернопільській області внаслідок викрадення зловмисниками матеріалів верхньої будови колії два вагони приміського дизель-поїзда зійшли з рейок.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», подія сталася 27 березня о 15:20 на 20 км перегону Гусятин – Копичинці. З рейок зійшли два вагони приміського дизель-поїзда №6285 Гусятин – Чортків.

За висновками експертів, причиною аварії стало втручання сторонніх осіб у роботу залізниці.

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«Вагони зазначеного поїзда зійшли з рейок внаслідок викрадення злодіями матеріалів верхньої будови колії. Про факт незаконного втручання в роботу залізниці повідомили прокуратуру та Службу безпеки України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок інциденту ніхто з пасажирів та працівників залізниці не постраждав. Пасажирів поїзда було доставлено за місцем призначення.

Зазначається, що спецпідрозділи Львівської залізниці оперативно провели аварійно-відновлювальні роботи. Близько 21-ї години рух ділянкою було відновлено.