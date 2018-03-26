У Києві поліція затримала іноземця за побиття нацгвардійця, який охороняв дипустанову

Напередодні ввечері двоє невідомих із кулаками накинулися на нацгвардійця, який перебував на посту біля посольства Республіки Польща.

У Києві поліція затримала чоловіка за побиття військовослужбовця Нацгвардії, який охороняв дипломатичну установу.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Києва, вчора ввечері двоє невідомих із кулаками накинулися на військовослужбовця, який перебував на посту біля посольства Республіки Польща.

Одному із нападників вдалося втекти.

Зазначається, що близько 22:55 по спецлінії «102» надійшло повідомлення, що на вулиці Богдана Хмельницького невідомі побили нацгвардійця, який несе службу з охорони дипустанови. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Невдовзі поліцейські затримали 27-річного чоловіка, громадянина іншої держави, якого підозрюють у скоєнні вказаного кримінального правопорушення. Його спільника розшукують. Від надання будь-який пояснень затриманий відмовився, посилаючись на статтю 63 Конституції України.

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Встановлено, що між військовослужбовцем і молодиками виник словесний конфлікт, після якого сталася бійка. За попередньою інформацією, нападники перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

«Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. На даний час встановлюються всі обставини інциденту. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі». – додали в поліції.