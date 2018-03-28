Внаслідок обвалу саморобної криївки на Львівщині загинув хлопчик

Трагедія сталася в одному із сіл Радехівського району.

На Львівщині 10-річний хлопчик загинув внаслідок обвалу грунту саморобної криївки, яку діти облаштували неподалік приватного домогосподарства.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції області, трагедія сталася сьогодні, 28 березня, близько 19.50 в одному із сіл Радехівського району.

Як встановили правоохоронці, неподалік одного з приватних домогосподарств діти копали в землі криївку для гри, раптово пласт грунту впав і засипав одного із хлопчиків.

«Зрозумівши, що самі вони витягнути товариша не зможуть, діти покликали на допомогу дорослих. Проте, коли 10-річного хлопчика відкопали, він вже не подавав ознак життя», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.