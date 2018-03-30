Чернівецькі поліцейські 50 кілометрів переслідували п'яного водія-втікача та затримали його у сусідній області (відео)

Під час гонитви позашляховик навіть зіткнувся із авто патрульних, та поїхав далі.

Чернівецькі поліцейські 50 кілометрів переслідували п'яного водія-втікача.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

В ніч з середи на четвер, близько 23-ї год, на вул. Галицький шлях патрульні помітили автомобіль марки Lexus. В охоронців порядку виникла підозра, що в ньому можуть бути заборонені предмети. Коли поліцейські подали водієві сигнал про зупинку – той не відреагував та пришвидшився. Патрульні поліцейські послідували за ним.

Під час гонитви позашляховик навіть зіткнувся із авто патрульних, та поїхав далі. Зупинили його аж на Тернопільщині.

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В місті Заліщики, Тернопільської області транспортний засіб вдалося зупинити. З салону автомобіля вийшли чоловік та жінка. Під час спілкування із ними у чоловіка помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин не заперечував, що вживав алкоголь, однак версій хто керував автомобілем в нього було кілька: водієм він називав то жінку, яка була з ним, то говорив, що з ними була ще третя особа.