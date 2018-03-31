У Львові при зіткненні тролейбуса з маршруткою травмовано сімох осіб

Ймовірною причиною ДТП стало недотримання безпечної дистанції між транспортними засобами.

У Львові внаслідок зіткнення тролейбуса з маршрутним таксі травмовано сімох осіб.

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Як повідомила УНІАН речник Головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні, 31 березня, близько 12.00 на перетині вулиць вул. Зелена – Луганська.

Тролейбус, який курсує за маршрутом №24, в’їхав у задню частину маршрутки №40. На момент зіткнення у маршрутці перебували 20 пасажирів, у тролейбусі - близько 25.

«Загиблих внаслідок ДТП немає. Наразі правоохоронці встановлюють кількість постраждалих і всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», - зазначила Добровольська.

За інформацією «Гарячої лінії Львова», наразі відомо, що під час зіткнення отримали травми семеро пасажирів маршрутки, п’ятьох з них, серед яких неповнолітній хлопець, госпіталізовано.

«Ймовірна причина ДТП - недотримання безпечної дистанції між транспортними засобами під час руху. Попередньо, винуватцем ДТП є водій тролейбуса, - повідомили у «Гарячій лінії Львова».